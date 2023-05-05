Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için Karadağ' da ne zaman oy kullanılacak?

Karadağ'da kayıtlı 1704 seçmen, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için başkent Podgoritsa'da ilk kez kurulan sandıklarda yarın oy kullanma işlemi başlayacak.

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Karadağ'daki seçim hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Vatandaşların güven ve huzur içinde, mümkün olabilecek en uygun koşullarda oylarını kullanabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ve hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Büyükelçi Kalkavan, "Karadağ'daki vatandaşlarımız 6-7 Mayıs'ta saat 09.00 ile 21.00 arasında Büyükelçilik binasında oy kullanabilirler." dedi.

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Kalkavan, seçmen kaydı olan herkesi oy kullanmaya beklediklerini vurgulayarak "Karadağ'daki vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artmakta. Büyükelçiliğimizde işlem yaptıran 13 bin 100, adres kaydı yaptıran 2 bin 333 vatandaşımız var." diye konuştu.

Vatandaşların seçimlere ilgisinin büyük olduğunu memnuniyetle gördüklerini ifade eden Kalkavan, "Bu ilgiye karşılık olarak, en çok vatandaşımızın bulunduğu Budva'da 30 Mart'ta bir vatandaş buluşması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın seçimlere ilişkin sorularını yanıtlayarak konsolosluk hizmetlerimiz ve ticari konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

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Büyükelçi Kalkavan şunları kaydetti:

KONSOLOSLUK ŞUBESİNDEN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ALINABİLİR

"Vatandaşlarımızın oy kullanmaya gelmeden önce yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) web sayfasından, YSK Çağrı Merkezinden veya e-Devlet üzerinden sorgulaması önem taşıyor. Vatandaşlarımızın oy kullanmaya, Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarınca düzenlenen, üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan fotoğraflı kimlikleriyle gelmeleri gerekiyor. Seçmenlerin oy kullanabilmek için Karadağ makamlarınca düzenlenmiş kimlik belgelerin kimliğin tespitinde geçerli belge olarak kabul edilmediğini hatırda tutmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Sunduğu belgede T.C. Kimlik Numarası yer almayan vatandaşlarımızın, sandıkların açık olduğu tarihlerde Büyükelçiliğimiz Konsolosluk şubesinden nüfus kayıt örneği temin etmesi mümkün."

YSK verilerine göre, Karadağ'da 1704 kayıtlı seçmen bulunuyor.