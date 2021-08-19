Türkiye'deki Afgan gençlerin çağrısı: "Ülkemize dönüp savaşmak istiyoruz!"

Taliban'ın işgalinin ardından ülkelerine gidip savaşmak isteyen bir grup genç, seslerini duyurmak amacıyla sosyal medyadan bir video yayınladı. Zeytinburnu'nda toplanan kalabalığa bir süre sonra polis ekipleri müdahale ederek gençleri gözaltına aldı.

Daha önce ülkelerinde bir hükümet olduğunu, kendilerinin de bu dönemde göç ettiğini belirten gençler, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi nedeniyle dönüp savaşmak istediklerini söylediler.

''NE OLUR BİZİ GÖNDERİN!''

Sosyal medya üzerinden iletişim kuran Afgan gençler, "Afganistan'a, ülkemize gidiyoruz" çağrısı yaptı. "Bize gidin dediniz. Gidiyoruz... Ne olur bizi gönderin. Ülkemize gitmek istiyoruz" diyen Afgan gençleri polis gözaltına aldı.

''NEDEN KİMSE BİZİ DİNLEMİYOR!''

bir Afgan kadın ise ayrımcı ve nefret söylemlerine tepki göstererek, "Burada da bize izin vermiyorsunuz, burada da iyi bir hayat süremiyoruz. 6 yaşındaki bir çocuk geliyor diyor ki 'Ben Afganı karşımda görsem, çarparım ona.' Ne demek oluyor bu, kabul etmiyoruz böyle söylemleri. Ülkemize gidip savaşmak istiyoruz, bunu anlatamıyoruz kimseye. Neden kimse bizi dinlemiyor" dedi.

''BABAMI NE İÇİN TUTUYORLAR!''

Afgan bir çocuk ise motosiklet çarpması sonucu kardeşinin ayağından yaralandığını belirterek, hastanede yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kardeşimin ayağı yırtıldı, hastaneye götürdük, polis geldi, babama dedi ki 'Kimliğiniz var mı? Hastaneden sonra karakola gelin'. Sonra babama ve motosikletçiye 'şikayeniz var mı?' diye sordu, 'hayır' dediler. Sonra babamı götürdüler, 25 gün tuttular, sonra oradan da kampa götürdüler. Babama ceza da kestiler, ne için tutuyorlar?

Kaynak: (Gazete Duvar)