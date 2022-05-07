Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısı belli oldu! İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte il il Suriyelilerin sayısı... İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacı sayısı 28 Nisan 2022 itibarıyla 3 milyon 762 bin 686 oldu. En çok sığınmacı 542 bin 602 ile İstanbul'da yaşarken en az Suriyelinin bulunduğu il 74 ile Tunceli oldu. İşte illerdeki son durum...

1 12 Suriye'deki iç savaş sonrası Türkiye'ye gelen ve yaklaşık 10 yılı aşkın süredir ülkede yaşayan Suriyelilerin sayısı kamuoyunda merak ediliyor.