Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısı belli oldu! İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte il il Suriyelilerin sayısı...
Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısı belli oldu! İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte il il Suriyelilerin sayısı...
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacı sayısı 28 Nisan 2022 itibarıyla 3 milyon 762 bin 686 oldu. En çok sığınmacı 542 bin 602 ile İstanbul'da yaşarken en az Suriyelinin bulunduğu il 74 ile Tunceli oldu. İşte illerdeki son durum...