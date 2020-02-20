Türkiye'den 6 AB ülkesine vize muafiyeti

Sözcü Hami Aksoy, Türkiye'nin, bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağlamasına ilişkin kabul ettiği karar hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Avrupa Birliği (AB) Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına, 2 Mart'tan itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır." ifadesini kullandı.

Bu adımla, anılan ülkelerle turizm potansiyelimizin artırılmasının hedeflendiğini belirten Aksoy, öte yandan, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

VİZE MUAFİYETİ NEDİR?

Vize muafiyeti, bir ülkenin üçüncü ülke vatandaşına, giriş ve de çıkışta herhangi bir vize almaksızın seyahatine imkan tanıyor olmasıdır. Bu da beraberinde vizesiz seyahat eden kişinin herhangi bir işlem yapmaksızın doğrudan seyahat edebilmesi anlamına gelir. Dünya üzerinde birçok ülkenin kendi vize muafiyeti programları vardır. Bu programlara dahil olan ülkelerin vatandaşları bir anlamda güvenilir vatandaşlar olarak kategorize edilirler.