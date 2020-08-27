Türkiye'den Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilanı
Türk yetkililer, ülkenin Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı yaptığını ve bu kapsamda 1-2 Eylül tarihlerinde belirlenen bölgede atış eğitimi yapılacağını bildirdi.
Türk yetkililerin açıklamasına göre, Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanında bulunduğunu bildirdi. İlan kapsamında 1 - 2 Eylül tarihlerinde belirlenen bölgede atış eğitimi yapılacağı açıklandı.
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NAVTEX NEDİR?
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir.
Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden Navtex ile duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.