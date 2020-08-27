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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilanı

Türk yetkililer, ülkenin Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı yaptığını ve bu kapsamda 1-2 Eylül tarihlerinde belirlenen bölgede atış eğitimi yapılacağını bildirdi.

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilanı

Türk yetkililerin açıklamasına göre, Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanında bulunduğunu bildirdi. İlan kapsamında 1 - 2 Eylül tarihlerinde belirlenen bölgede atış eğitimi yapılacağı açıklandı. 

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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilanı

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir.

Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden Navtex ile duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Berna Akkaya
Editör


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