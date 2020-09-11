Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz geriliminde yeni bir gelişme yaşandı. Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan edildi. Böylece Türkiye 12-14 Eylül arasında Sadrazamköy sahasında artış eğitimi yapılacağını bildirmiş oldu.

NAVTEX NEDİR?

Denizcilik uyarı notu olarak bilinen NAVTEX, Navigational Telex kelimesinin kısaltılmış halidir. Denizcilerin kullandığı, ilgi sahalarını belirleyen hayati önemi taşıyan bir cihazdır. NAVTEX cihazı seyir halinde olan tüm gemilerin aynı anda birçok bilgiyi almasını sağlar.

Narrow Band Direct Printing: NBDP isimli özel bir yazıcıyla ilan yazdırılır. Gelen mesajları dar bant direk yazdırma yöntemi olarak kullanılır. NAVTEX'te gelen mesajların hepsinin dili İngilizce'dir.

NAVTEX İLANI NEDİR?

NAVTEX cihazı seyir halinde olan tüm gemilerin aynı anda birçok bilgiyi almasını sağlar. NAVTEX ilanı da NAVTEX cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder.