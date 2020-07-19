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Türkiye’den koronavirüs salgını dolayısıyla flaş karar: Yasaklandı

İran sivil havacılık yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin İran'a uçuşların askıya aldığını açıkladı.

Türkiye’den koronavirüs salgını dolayısıyla flaş karar: Yasaklandı


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