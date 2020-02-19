Türkiye'den Lazkiye'de rejim güçlerine ağır darbe! Lavrov'dan flaş açıklama

Türkiye, Lazkiye ve Hama’da birçok noktayı füzelerle vurdu.

Türkiye, rejim güçlerinin hain saldırıları sonrası, İdlib bölgesinden geri çekilmezler ise harekete geçeceğini ve rejim unsurlarının görülen her bölgede vurulacağını açıklamıştı.

Suriye'deki yerel kaynaklardan alınan son bilgilere göre Lazkiye ve Hama bölgesinde rejim unsurları füzelerle ateş altına alındı.

TÜRKİYE'NİN HAREKETE GEÇMESİNİN ARDINDAN RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Türkiye'nin rejime yönelik gerçekleştirdiği operasyonların ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Liderlerimiz arasında varılan tüm anlaşmaların uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye ile İdlib konusunda her düzeyde çalışmaya hazırız, buna üst düzey de dahil." açıklamasında bulundu.