Türkiye'den NATO ülkesine ilk SİHA satışı! Polonya Bayraktar TB2 için harekete geçti

Türkiye'nin insansız hava araçlarına olan ilgi artmaya devam ediyor. Polonya'ya Türkiye'den insansız hava aracı satışı yapılacak. Konuyla ilgili açıklamada ilk teslimatların 2022'de gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı.

POLONYA'YA TÜRKİYE'DEN 4 FİLO

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın yaptığı açıklamada Türkiye'den alınacak olan insansız hava araçlarında Roketsan'ın mühimmatları kullanılacağı ifade edildi. Böylece NATO üyesi bir ülkeye ilk kez SİHA satışı yapılmış olacak. NATO üyesi olan Polonya'ya Türkiye'den 4 filo, 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA satışı yapılacak.

ANTİ-TANK MÜHİMMATLARIYLA TESLİM ALINACAK

Bayraktar TB2 S/İHA'nın teslimatlarının 2022 yılında gerçekleştirileceği ifade edilirken, SİHA’lar, anti-tank (ROKETSAN/MAM-L) mühimmatlarıyla beraber teslim alınacak. İnsansız hava araçlarına yönelik satışta sözleşmenin, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın salı günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti sırasında atılması bekleniyor.

"POLONYA ORDUSUNUN DAHA ÖNCE SAHİP OLMADIĞI SİLAHLAR"

Twitter’dan insansız hava aracı alımına yönelik yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Tanksavar füzelerine sahip olacak 4 filo, yani 24 İHA satın almak için adımlar atıldı. İlk insansız hava araçları 2022’de Polonya’ya gelecek. En önemlisi, Polonya ordusunun daha önce sahip olmadığı ve etkinliğini kanıtlamış silahlardan yararlanacağı.”

POLONYA SAVUNMA BAKANI PAYLAŞTI

Öte yandan Polonya Savunma Bakanı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakanın açıklamasında, “İyi haberler yakında geliyor… Beklemede kalın” diyerek Bayraktar TB2’nin fotoğrafını paylaşmıştı.

KATAR, UKRAYNA, AZERBAYCAN'A SATILMIŞTI

Dünyanın dikkatini çeken insansız hava araçları başka ülkelere de satılmıştı. Türkiye daha önce de Bayraktar TB2 ihracatında bulundu. Libya, Suriye, Dağlık Karabağ'da etkin olarak kullanılan SİHA'lar beğeni kazanmıştı.