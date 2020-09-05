Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 12 kişi yaralandı!MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Eylül Cumartesi MasterchefDakka'da dün gece camide yaşanan patlama sonrası ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.Husilere ait iki İHA, Yemen ordusu tarafından Hudeyde vilayetinde düşürüldüA Milli Futbol Takımı Sırbistan maçına çok farklı bir kadro ile çıkacakEker Kadın Yelken Takımı 5. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupasını kazandıTürkiye'den Sırbistan'a Kudüs tepkisi!KKTC'ye gidecek olanlar dikkat! Tüm yolcular 7 gün karantinaya alınacakKanada’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 9 bin 189’a çıktıAnkaragücü takımında bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Türkiye'den Sırbistan'a Kudüs tepkisi!

Türkiye'den Sırbistan'a Kudüs tepkisi!

Türkiye'den Sırbistan'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı ile ilgili açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sırbistan'ın İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'den Sırbistan'a Kudüs tepkisi!

Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakının uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından reddedildiği belirtilen açıklamada, "Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. Hal böyle iken, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Tüm ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da güçleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." çağrısı da yapıldı.

Türkiye'den Sırbistan'a Kudüs tepkisi!

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamayla Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT