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  3. Türkiye'den yavru vatana koronavirüs yardımı: 20 bin doz aşı gönderildi!

Türkiye'den yavru vatana koronavirüs yardımı: 20 bin doz aşı gönderildi!

Son dakika haberi... Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün sabah saat 05.00'te Türkiye Cumhuriyeti'nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı ülkemize gelmiştir." ifadesini kullandı.bulunan

Türkiye'den yavru vatana koronavirüs yardımı: 20 bin doz aşı gönderildi!

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün sabah saat 05.00'te Türkiye Cumhuriyeti'nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı ülkemize gelmiştir." ifadesini kullandı.

"AŞILAMA SÜRECİ BİZİM İÇİN ZOR DEĞİL"

Konuya ilişkin AA muhabirine de değerlendirmede bulunan Pilli, aşılama işlemine yarın ve cumartesi başlamayı planladıklarını söyledi.

Pilli, "Aşılama ile ilgili planlamamızı yaptık, aşılamalar ilk etapta 9 merkezimizde başlayacak. İlk aşılar, Kovid-19'la mücadelede ön planda olan tüm sağlık çalışanlarına, daha sonra 65 yaş üstü kişilere yapılacak. Sonrasında aşı planlamasına göre tüm ülkeye aşı yapmayı hedefliyoruz. Biz küçük bir ülkeyiz, bunun üstesinden çok rahat bir şekilde geliriz. Bunun eğitimini de verdik, dolayısıyla bizim için aşıların yapılması zor değil." dedi.

Türkiye'den yavru vatana koronavirüs yardımı: 20 bin doz aşı gönderildi!

"TÜRKİYE, HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ YANIMIZDA"

Bakan Pilli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, KKTC'ye verdikleri destekten dolayı şahsı ve ülkesi adına teşekkür ederek, "Türkiye, her zaman olduğu gibi Kovid-19'la mücadelemizde de yanımızda oldu." diye konuştu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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