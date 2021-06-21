Türkiye'nin 2021 yılı en ucuz sıfır araç fiyatları! Fiyatlar değişti! Bu yıl sıfır araç alacak vatandaşlar için yeni güncellenen Türkiye'nin en ucuz sıfır araçlarını sizler için araştırdık. İşte Türkiye'nin 2021 yılı en ucuz sıfır araç fiyatları!

1 13 TOYOTA/ Yeni Corolla 1.5 Vision/ Liste fiyat: 220.200 TL