Türkiye'nin kararının ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Mülteci açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İdlib'deki olaylardan sonra Yunanistan'ın olası yeni bir mülteci akınına karşı Türkiye ile olan sınırlarındaki güvenliği artırdığını belirtti.

Miçotakis yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

'YUNANİSTAN'A HİÇBİR YASA DIŞI GİRİŞE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK'

"Suriye'de yaşanan trajik olaylardan Yunanistan'ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve başkalarının kararlarının sonuçlarına maruz kalmayacaktır. Türk-Yunan kara ve deniz sınırlarında büyük gruplar halinde önemli sayıda göçmen ve mülteci toplandı ve ülkeye yasa dışı olarak girmeye çalıştılar. Açık olmak istiyorum, Yunanistan’a hiçbir yasa dışı girişe müsamaha gösterilmeyecek. Sınırlarımızın güvenliğini artırıyoruz.”

Öte yandan Yunan basınındaki haberlerde, Yunanistan’ın Evros bölgesindeki Kastanies (Pazarkule) sınır kapısında geçişlerin, Avrupa’ya geçmek üzere Edirne’ye gelen yaklaşık 300 düzensiz göçmenin tampon bölgeye girmesi nedeniyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

ANGELA MERKEL'DEN YARDIM TALEBİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Alman mevkidaşı Angela Merkel, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yunanistan hükümetinin açıklamasına göre görüşmede Suriyeli sığınmacıların Türkiye'den Yunan sınırlarına ilerlemesi hakkında konuşuldu.