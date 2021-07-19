Türkiye'nin kilitlendiği Büyükşen cinayetinde korkunç detaylar! Gelin Betül'den ilk açıklama... 'Hamileyim' yalanıyla adresi öğrenmiş!

Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayeti 3 yılın ardından JASAT ekipleri aracılığı ile çözüldü. Ekipler geçtiğimiz günlerde öldürülen çiftin kızları Büşra Büyükşen, oğulları Uğur Büyükşen ve gelinleri Betül Büyükşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişiyi gözaltına almıştı.

Cinayeti Esra Taş'ın ve erkek arkadaşı Abdullah Başdemir'in azmettirdiği ortaya çıktı. İkili 2 kiralık katil tutarak Hüseyin K.'nin ailesini öldürmek istemişti. Ancak evler karışınca katiller yanlışlıkla Necla ve Metin Büyükşen'in evine girerek çifti öldürdüğü belirlendi.

Yapılan sorgulamada Hüseyin K.'nin, Büyükşen çiftinin komşuları olduğu, Esra Taş'ın da eski sevgilisi Hüseyin K.'nin, ailesini kendisini istemedikleri için öldürmek istediği, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öğrenildi.

Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri ifade edildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından tutuklandı.

HAMİLEYİM YALANIYLA ADRES ÖĞRENMİŞ

Şahısların WhatsApp üzerinden yakın zamanda olayla ilgili sürekli yazıştığı ortaya çıktı. Esra Taş'ın olaydan önce eski sevgilisi Hüseyin K.'nin evinin adresini öğrenmek için aynı mahallede oturan Zekeriya Okşen'i telefonla arayıp, ''Ben Hüseyin'den hamileyim. Ailesi benimle görüşmesine izin vermiyor. Telefonlarımı açmıyor. Ona ulaşmam gerekiyor. Adresini bana verebilir misin?'' dediği, adresi de böyle öğrendiği belirlendi.

KİRALIK KATİL ANKARA'DA YAKALANDI

Şüphelilerden Afganistan uyruklu Hamidullah A., dün gece Ankara'da yakalandı. Sorgulanmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Hamidullah A. tutuklandı.

Çumra'da çiftçilikle uğrayan Abdullah Başdemir'in yanında çoban olarak çalıştığı ve olayladan birkaç gün sonra şehirden ayrıldığı belirtildi. Diğer şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

BETÜL BÜYÜKŞEN İLK KEZ KONUŞTU

Öte yandan cinayette yıllarca kendisinden şüphelenilen Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen tutuklamaların ardından ilk kez konuştu.

Büyükşen, "Bizden bu yükümlülük kalktı. Çok güzel oldu. Bizim ilk defa kendimizi bırakıp, anne ve babamıza üzülme şansımız oldu. Yapanların, eli olanların daha ağır cezalar çekmesini isterim. Suçsuz günahsız iki kişi onlar yüzünden öldü." dedi.

3 senedir bayram yapmadıklarını söyleyen Betül Hanım, '' Bizim için günler öylesine gelip geçiyordu hayat, Allah razı olsun JASAT ekibinden. Bize çifte bayram yaşattı katillerin bulunmasıyla en büyük bayram bizim oldu” ifadelerini kullandı.

Betül Büyükşen üstüne atılan iftiralarla ilgili de, “Osman abimiz iyi ki bırakmadı olayı. Bizim ona bir kırgınlığımız yok araması hakkıdır, hepimizi aynı kefeye koydu katil yaptı. Ama ben 3 kardeşim ayrılmasını istemedim, istemem de. Bundan sonra hep beraber olsunlar bizde beraber olalım” diye konuştu.

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