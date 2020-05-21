Türkiye'nin korona fobi haritası çıkarıldı! En çok bu bölgemiz korkuyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 200'den fazla ülkede görülen yeni tip koronavirüs salgına ilişkin Türkiye'de kapsamlı bir araştırma yapıldı. Koronavirüs fobisine ilişkin yapılan çalışmada korku düzeyi en çok olan bölgeler de belirlendi.

Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Doç.Dr. İbrahim Arpacı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Kasım Karataş bir araştırma yaptı.Yeni Şafak'ın haberine göre; Çalışmada, 72 ilden farklı eğitim seviyelerinden ve değişik sosyo-ekonomik gruplardan toplam 2 bin 133 kişiden veri elde edildi. Araştırmacılar geliştirdikleri Koronavirüs Ölçeği ile verileri topladı. Araştırmaya göre, Kovid-19 fobisi yaşanma durumu Türkiye'nin bölgeler arasında da farklılıklar gösteriyor. Korku düzeyi en yüksek bölge Güneydoğu Anadolu iken en düşük Karadeniz Bölgesi.

KADINLAR, ERKEKLERE GÖRE KORONAVİRÜS FOBİSİ YAŞIYOR

Ölçekten elde edilen sonuçlara göre, kadınlar erkeklerden daha fazla koronavirüs fobisi yaşıyor. Özellikle, kadınların fobi düzeyini artıran durumlar, virüsün neden olduğu olumsuz ekonomik etkilerden doğuyor. Örneğin, kadınlar koronavirüs nedeniyle yiyecek maddelerinin tükenmesinden kaygılanmakta ve daha fazla gıda stoku yapma eğiliminde. Eğitim seviyesinin artmasıyla fobik tepkiler arasında negatif bir trend görüldü. Kişilerin eğitim düzeyi arttıkça koronavirüs fobi düzeylerinin azaldığı görülüyor. Bu sonuç, halka koronavirüs ve etkileriyle ilgili bilinçlendirme yapmanın önemini gösteriyor.

"PSİKOLOJİK PROBLEMİN DOĞMASINA NEDEN OLACAKTIR"

Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, "Koronavirüs ile ilgili TV ve sosyal medya haberlerinin sıklığı, bir yandan insanların virüse karşı tedbirli olmasına, uyanık kalmasına yardım ederken, diğer yandan ise farkında olmadan olumsuz ruhsal etkiler geliştirmesine yol açabilmektedir. Fobinin üst düzeyde yaşanması, kısa ve uzun vadede birçok başka psikolojik problemin de doğmasına neden olacaktır. Bu bakımdan koronavirüsün neden olduğu fobi düzeyinin kontrol altına alınması gerekir" dedi.