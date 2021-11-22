"Türkiye'nin yüzde 100'ü depremlerden etkilenebilir" diyen Şükrü Ersoy'dan korkutan açıklama: 7'yi bulan depremler olacak!
"Türkiye'nin yüzde 100'ü depremlerden etkilenebilir" diyen Şükrü Ersoy'dan korkutan açıklama: 7'yi bulan depremler olacak!
Erzurum'da geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden 3 gün sonra meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem hakkında değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, gelecekte bu bölgede 6.5 - 7 büyüklüğünü bulacak depremler olabileceğini söyledi.