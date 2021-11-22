"Türkiye'nin yüzde 100'ü depremlerden etkilenebilir" diyen Şükrü Ersoy'dan korkutan açıklama: 7'yi bulan depremler olacak!

Türkiye son günlerde deprem gerçeğini yeniden yaşamaya başladı. 19 Kasım günü Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de 22 Kasım Pazartesi günü 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.