"Türkiye'ye gelir mi?" İskoçya'da ücretsiz ped dönemi resmen başladı!

İskoçya, “Dönem yoksulluğunu sona erdirme " çabasının bir parçası olarak, ihtiyaç duyan herkese tampon ve ped ürünlerini ücretsiz sunmaya başladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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"Türkiye'ye gelir mi?" İskoçya'da ücretsiz ped dönemi resmen başladı!

İskoç girişimi, insanların yüksek fiyatlar nedeniyle kadınsı hijyen ürünlerine erişemediklerini tespit etti. Dönem yoksulluğuyla mücadele etmek için dünyada bir ilki gerçekleştiren İskoçya, ped ve diğer ürünlerde ücretsiz döneme giriş yaptı. İskoç yasasını başlatan parlamento üyesi Monica Lennon Pazartesi günü attığı tweetle ” İskoçya'da başardıklarımızla gurur duyuyoruz. Biz ilkiz ama son olmayacağız.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'ye gelir mi? İskoçya'da ücretsiz ped dönemi resmen başladı

DÜNYADA İLK KEZ ÜCRETSİZ PED DAĞITIMI

Amerika Birleşik Devletleri'nde Colorado, bu ay kadın hijyen ürünleri ve çocuk bezleri üzerindeki devlet satış vergisini sona erdirdi.

Türkiye'ye gelir mi? İskoçya'da ücretsiz ped dönemi resmen başladı

İngiltere geçen yıl bir “tampon vergisi” ni kaldırarak sıhhi ürünler üzerindeki satış vergisini kaldırdı.

Derken, İskoçya büyük bir adım atarak ücretleri tamamen ortadan kaldırdı. Burada yaşayan kadınlar artık adet dönemlerinde pedlerini ücretsiz bir şekilde satın alabilecek.

Türkiye'ye gelir mi? İskoçya'da ücretsiz ped dönemi resmen başladı

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