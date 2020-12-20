Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüsün mutasyonu nedeniyle İngiltere'de bulaş hızı arttığını belirterek, 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşların durdurulduğunu duyurdu. Peki Türkiye'ye uçuş yasağı olan ülkeler hangileri? | Hangi ülkelerden uçuşlar durduruldu? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE'YE UÇUŞ YASAĞI OLAN ÜLKELER HANGİLERİ? | HANGİ ÜLKELERDEN UÇUŞLAR DURDURULDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüsün mutasyonu sebebiyle İngiltere'de bulaş hızının artması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."