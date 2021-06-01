Türkiye'ye uçuşlarda yeni kararlar! Yurt dışından gelen yolculara aşı sertifikası ya da 'negatif test' şartı

Pandemiyle mücadelede yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Yurt dışından Türkiye'ye yapılacak olan uçuşlara yeni kararlar getirildi. Yolcuların seyahatlerinden 14 gün önce aşı olduğuna dair belgeyi veya 72 saat içinde yapılmış PCR testinin negatif sonucunu ibraz etmeleri gerekiyor.

İBRAZ ETMEK ZORUNLU

31 Mayıs tarihli Kabine Toplantısı'nda kademeli normalleşme sürecine dair yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Türkiye'ye yapılacak uçuşlara yönelik olarak 1 Haziran itibarıyla yolculara yeni zorunluluklar getirildi. Alınan kararlarla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) internet sitesinden duyuru yapıldı.

Yapılan duyuruya göre Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Brezilya ve Güney Afrika'ya olan uçuş yasaklarının da bu çerçevede sona erdiği ifade edildi.

Alınan kararlar doğrultusunda Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.

AŞI OLANLARDAN TEST İSTENMEYECEK

Türkiye'ye gelen yolcular pandemi önlemleri kapsamında koronavirüsle ilgili risk unsuru oluşturmadığını belgelemek zorunda. Yolcuların ülkeye girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya Kovid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz etmeleri gerekiyor. Bu kişiler tarafından ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak.

Bu ülkelerden Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığın geçirildiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek.