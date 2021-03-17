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Türkmenistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Türkmenistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Türkmenistan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Türkmenistan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Türkmenistan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Türkmenistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Türkmenistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Türkmenistan, kuzeybatıda Kazakistan'a, kuzeyinde ve batısında Özbekistan, güneydoğusunda Afganistan, güneybatısında İran'a komşu olan; batısında Hazar Denizi olan Orta Asya'da bağımsız bir devlettir.

Türkmenistan'ın Başkenti?

“Aşkabat” şehri Türkmenistan'ın başkentidir.

Türkmenistan'ın Para Birimi Nedir?

“Manat” Türkmenistan'ın para birimidir.

Türkmenistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Türkmenistan'ın telefon alan kodu : + 993

Türkmenistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Türkmenistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Türkmenistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Türkmenistan

Türkmenistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Aşkabat

Türkmenistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Turkmenistan

Türkmenistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Türkmenistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Türkmenistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Ashgabat

Türkmenistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Aşgabat

Türkmenistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Türkmenistan

Türkmenistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Türkmenistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Türkmenistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Türkmence

Türkmenistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Türkmenistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Türkmenistan'ın Bayrağı Nasıldır?

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