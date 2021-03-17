Türkmenistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Türkmenistan'ın Bayrağı Nasıldır?
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Türkmenistan, kuzeybatıda Kazakistan'a, kuzeyinde ve batısında Özbekistan, güneydoğusunda Afganistan, güneybatısında İran'a komşu olan; batısında Hazar Denizi olan Orta Asya'da bağımsız bir devlettir.
Türkmenistan'ın Başkenti?
“Aşkabat” şehri Türkmenistan'ın başkentidir.
Türkmenistan'ın Para Birimi Nedir?
“Manat” Türkmenistan'ın para birimidir.
Türkmenistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Türkmenistan'ın telefon alan kodu : + 993
Türkmenistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Türkmenistan
Türkmenistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Aşkabat
Türkmenistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Turkmenistan
Türkmenistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Ashgabat
Türkmenistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Aşgabat
Türkmenistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Türkmenistan
Türkmenistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Türkmence