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Türkmenistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Türkmenistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Türkmenistan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Türkmenistan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Türkmenistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Türkmenistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Türkmenistan, kuzeybatıda Kazakistan'a, kuzeyinde ve batısında Özbekistan, güneydoğusunda Afganistan, güneybatısında İran'a komşu olan; batısında Hazar Denizi olan Orta Asya'da bağımsız bir devlettir.

Türkmenistan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Türkmenistan 5250000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 118. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00067 olduğu görülmektedir.

Türkmenistan'ın Müslüman Nüfus sayısı 4,757,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 93,1 olarak rakamlara yansımıştır.

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Türkmenistan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Türkmenistan'ın yüz ölçümü 489315 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Türkmenistan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 18170  km²    Karasal Alan : 469930 km²

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Türkmenistan'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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