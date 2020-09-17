Türkiye'deki televizyon kanallarının yayınları Türksat 4A uydusu üzerinden yapılmaktadır. Peki Türksat 4a frekans 2018 otomatik arama nedir? Türksat 4a frekans 2018 otomatik arama nasıl yapılır? İşte Türksat 4a frekans 2018 otomatik arama...

TÜRKSAT 4A OTOMATİK FREKANSI NEDİR?

Uydunuzun frekans ayarlarını otomatik olarak ayarlamak için işte Türksat 4A otomatik arama frekansı bilgileri

Frekans: 11844 MHz

Polarizasyon: Dikey – V – (Vertical)

Sembol oranı (Symbol Rate): 2222 Ksymb FEC: 3/4

Frekans: 11747 MHz

Polarizasyon: Yatay -H – (Horizontal)

Sembol oranı (Symbol Rate): 27500 Ksymb FEC: 5/6



TÜRKSAT 4A FREKANSI NASIL YAPILIR?

Türksat otomatik arama frekansını şebeke arama (Network Search) açık seçilerek, uydu alıcısına girmelisiniz. Böylece, kanal arama (Manual Search) yaptırılması güncel kanal listesinin uydu alıcınıza yükler. İşte Türksat 4A ile beraber tüm kanalları izlemenizi sağlayacak frekans ayar bilgileri…

Frekans: 11844 MHz

Polarizasyon: Dikey – V – (Vertical)

Sembol oranı (Symbol Rate): 2222 Ksymb FEC: 3/4

Frekans: 11747 MHz

Polarizasyon: Yatay -H – (Horizontal)

Sembol oranı (Symbol Rate): 27500 Ksymb FEC: 5/6