TÜRKSAT PROMO (Ka-West) Frekans Ayarları 2021 - TÜRKSAT PROMO (Ka-West) Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

Televizyonunuzu bilerek veya bilmeyerek fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Uydu alıcınıza böyle bir durumda aradığınız kanalın frekans bilgilerini yeniden girmeniz gerecektir. Dolayısıyla TÜRKSAT PROMO (Ka-West) frekans ayarları 2021 diye bir araştırma yapıyorsanız bu içerikte güncel TÜRKSAT PROMO (Ka-West) Frekans bilgilerini bulabilirsiniz.

Türkiye’nin aktif haberleşme uyduları Türksat 3A ve 4A uyduları Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş (TÜRKSAT) yönetiminde aktif ve başarılı bir şekilde görevlerini gerçekleştiriyor. Bu iki uyduda toplam 308 adet şifresiz kanal bulunuyor. Bunlardan 70’i HD yayın yaparken geri kalan 238 kanal ise SD formatta yayınlarını sürdürüyor. SD yayın ile HD yayın arasında sadece görüntü kalitesi farkı bulunuyor. HD yayın 1080P kalitesinde cihazlara yayın gönderirken, SD yayın ise 720p şeklinde kalitede gönderiyor. Buda evlerimize kadar ulaşan görüntünün netlik kalitesi olarak yansıyor.

TÜRKSAT PROMO (Ka-West) Frekans Ayarı 2021 Nedir? (Şifresiz)

TÜRKSAT PROMO (Ka-West) Frekansı ayarı 18668, Sinyal oranı 22500, Polarizasyon yönü LHCP Ka-West şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Aşağıda daha iyi anlaşılması için sizlere tane tane aktarıyoruz.

Kanal adı: TÜRKSAT PROMO (Ka-West)

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 18668

Sinyal Oranı : 22500

Polarizasyon : LHCP Ka-West

FEC : 3/4

Audio PID : 7100

Video PID : 7000

Kapsama Alanı : Ka-West

Bu içerikteki TÜRKSAT PROMO (Ka-West) Frekans bilgisi TÜRKSAT Resmi Web Sitesi üzerinden 2021 yılında edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.

TÜRKSAT PROMO (Ka-West) Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

TÜRKSAT PROMO (Ka-West) kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden “frekans ekle” (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.

Cihazın Marka ve Modeline Göre kanal ekleme ayarlama işlemlerini aşağıdaki linklerden faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz.

TÜRKSAT PROMO (Ka-West) Digitürk Kaçıncı Kanal?

TÜRKSAT PROMO (Ka-West) kanalının Digitürk’te hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

TÜRKSAT PROMO (Ka-West) D-Smart Kaçıncı Kanal?

TÜRKSAT PROMO (Ka-West) kanalının D-Smart’ta hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

TÜRKSAT PROMO (Ka-West) Tivibu Kaçıncı Kanal?

TÜRKSAT PROMO (Ka-West) kanalının TİVİBU’da hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

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