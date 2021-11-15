TÜRKÜDEN STEM'E SINIRLARI AŞAN PROJE: YENİ NESİLLER GELECEĞE DONANIMLI HAZIRLANACAK

Eskişehir Atayurt İlkokulu Sınıf Öğretmeni Uz. Seval ORAK ve Ordu ili Ünye ilçesi Yaşar Gazioğlu İlkokulu Müdür Yardımcısı Uz. Halil İbrahim KILIÇ kuruculuğunda, İzmir Özel 29 Mayıs Bornova İlkokulu Müdürü Şebnem Şen AKSOY, Uşak Merkez Emine Niyazi Deveci İlkokulu sınıf öğretmeni Mehmet Uçar, Mersin Çilek Anaokulu Hülya EREN, İstanbul Üsküdar TEV Türkan Sedefoğlu İlkokulu Esvet Özer BİLGİN ortaklığında başlatılan projeye iki İtalyan bir Azerbaycan ve bir Yunanistan'dan okul da katıldı.

ETWİNNİNG PROJELERİNDEN ÇOK FARKI

Proje kurucularından Eğitimci - Yazar Seval ORAK projenin diğer eTwinning projelerinden farkını şu sözlerle ifade etti:

"Bu projenin diğer eTwinning projelerinden farkı; geleneğimizin hazinelerinden olan türkülerle, geleceğin dünyasında önem arz eden STEM eğitim yaklaşımının derslerle ilişki kurularak entegre edilmesi, türkülerimizle ilişkilendirilmiş tasarım görevini gerçekleştiren öğrencilerin aynı zamanda 21. yüzyıl becerilerinden olan liderlik becerilerini geliştirmesi. Örneğin bağlama eşliğinde öğretmenleriyle " Aman Yeşillendi Fındık Dalları" türküsünü öğrenen öğrenciler, tasarım beceri atölyelerinde ülkemizde geçtiğimiz yaz yanan orman yangınlarına çözüm üreten Fen, Matematik, teknoloji, mühendislik ve sanat disiplinlerini kullanarak bir akıllı robot oyuncak tasarlıyorlar. Musa Eroğlu'nun " Emir Dağı" türküsünü öğrenip Emir Dağı'ndaki obruklara küçükbaş hayvanların düşmesine çözüm üretiyorlar."

TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN LİDER NESİLLER YETİŞTİRİYORUZ

Proje kurucularından Eğitimci - Yazar Halil İbrahim KILIÇ, projeye ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

"Etki analizlerini ve bulgularını Türkiye'nin en büyük uluslararası kongresi olan EYFOR 12' de sunduğumuz "Yöresel Ezgiler Destekli STEAM Liderliği" projemiz kapsamında "Tüketen değil üreten lider nesiller yetiştiriyoruz" vurgusu yaptık. Projenin değerler eğitimi basamağı ise ahşap atölyesinde gerçekleştirildi. Mesela ahşap modellemeyi tasarımının bir parçası olarak kullanmak için öğrenciler onu zımparalamak, parlatmak, boyamak gibi aşamaları gerçekleştirirken sabırlı olmak değerini öğrendi."

OZANLAR ROBOTİK KODLAMA İLE ELE ALINACAK

Kitapta bölgelerdeki ozanlar ise projenin robotik kodlama danışmanı Bilişim Uzmanı Halit KESİCİ tarafından bilgisayarsız kodlama ile ele alınacak.

NEŞET ERTAŞ'IN TÜRKÜSÜNÜ SESLENDİRDİLER

İstanbul Üsküdar TEV Türkan Sedefoğlu ilkokulu sınıf öğretmeni Esvet Özer BİLGİN önderliğinde öğrenciler müzik dersinde Neşet Ertaş’ın “ Yalan Dünya” türküsünü bağlama, akordiyon , darbuka ve klarnet ile projesini seslendirdi.

LOGO TASARIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

İzmir Özel 29 Mayıs Bornova İlkokulu Müdürü Şebnem Şen AKSOY önderliğinde öğrenciler, projeyi tanıtan logo tasarımı yaptılar, pano hazırladılar.

AFİŞ VE PANO HAZIRLADILAR

Proje ortağı Emine Niyazi Deveci ilkokulu'nda görev yapan öğretmen Mehmet UÇAR'ın yönlendirmeleri ile öğrenciler projeyi tanıtan pano ve afiş hazırladı.