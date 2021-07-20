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Turuncu dumanlar gökyüzünü kapladı! Ukrayna'da azot fabrikasında patlama

Ukrayna'nın Rivne Oblastı'nın Rivne kentinde bulunan bir azot fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Turuncu dumanlar gökyüzünü kapladı! Ukrayna'da azot fabrikasında patlama

Ukrayna'nın Rivne Oblastı'nın Rivne kentindeki bir azot fabrikasında patlama oldu.

Ölü ya da yaralının olmadığı patlamaya ilişkin yapılan açıklamada fabrika çalışanlarının bölgeden tahliye edildiği belirtildi.

Fabrikadan yükselen turuncu dumanların gökyüzünü kaplaması konusunda yapılan açıklamada ise toz bulutunun herhangi bir hayati tehlikeye mahal vermeyeceği belirtildi.

Rivne kentindeki azot fabrikasında meydana gelen patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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