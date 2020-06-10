TUS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi,(ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için girdiği sınav olan TUS'un birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre TUS sonuçları az önce duyuruldu. 22 Mayıs - 03 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme sonuçları belli oldu.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 10 Haziran 2020 tarihinde saat 15.50’den itibaren https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.
Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;
22 Mayıs-03 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-TUS 1.Dönem ek yerleştirme sonuçları //sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.
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