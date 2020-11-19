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TUS tercihleri başladı: İşte tercih kılavuzu ve tercih yapma ekranı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) tercihleri 19 Kasım itibariyle başladı. Adaylar işlemlerini 26 Kasım tarihine kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

TUS tercihleri başladı: İşte tercih kılavuzu ve tercih yapma ekranı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden, ''Kıymetli hekimlerimiz, 2020-TUS 2.Dönem tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.'' açıklamasında bulundu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklama şöyle;

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

TUS TERCİH YAPMA EKRANI

Tercih işlemi, 26 Kasım 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Kasım 2020 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

2020-TUS Başvuru Kılavuzu

2020-TUS 2. Dönem Tercih Bilgileri ve Tablolar

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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