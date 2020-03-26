TUS tercihleri ne zaman başlıyor 2020? Ne zaman bitiyor?

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2020?

2020 TUS 1. Dönem Yerleştirme

Başlangıç Tarihi :25.03.2020 10:35

Bitiş Tarihi :31.03.2020 23:59

ÖSYM'DEN TERCİHLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

TUS tercihlerine ilişkin ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. İşte, ÖSYM'nin o açıklaması;

"2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 25-31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemi 31 Mart 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Mart 2020 günü saat 10.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir."

TUS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanmış ve tercih süreci başlamış olan 2020 TUS 1. Dönem için tercih kılavuzları aşağıdaki gibidir.

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2020 TUS tercihleri 25-31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar TUS yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi programlarına yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ÖSYM’den edinecekleri şifreleri ile internet üzerinden fss yoluyla almaları sağlanacaktır.

DİKKAT ! Birden fazla uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi için uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenlerden, atanmak için kurumlara başvuranlardan Kanuna uygun olarak; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir sürenin kaldığına dair belge istenecektir.

TUS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,

* Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.

* Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

TUS İÇİN YABANCI DİL YETERLİLİĞİ NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Sınavına girebilmek için dil şartı yoktur. Ancak mezun olmuş bir Hekimin uzmanlık tercihinde bulunabilmesi için ÖSYM tarafından kabul edilen dil sınavlarından birinden yeterlilik alması şarttır.

ÖSYM tarafından kabul edilen dil sınavları TIPDİL, YÖKDİL ve YDS‘dir. TUS’dan sonra uzmanlık tercihi verebilmek için bu sınavlardan en az 50 puan almak gerekmektedir.