TUS ve STS Tıp yorumları Twitter 2021 | TUS ve STS Tıp zor muydu, kolay mıydı 2021? Binlerce aday bugün saat 10.15'te TUS ve STS Tıp sınavlarının tamamlanmasıyla sosyal medyada sınava giren adaylar etkileşim kurmaya başladı. Her ÖSYM sınavında olduğu gibi TUS ve STS Tıp sınavlarında da Twitter'da kullanıcılar sınav hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte adayların yorumlarına göre TUS ve STS Tıp yorumları Twitter 2021 | TUS ve STS Tıp zor muydu, kolay mıydı 2021? sorusunun cevabı...

Bugün TUS ve STS Tıp sınavları gerçekleşti. Doktorluk sınavından çıkan adaylar soluğu Twitter'da aldı. TUS ve STS Tıp sınavında ter döken binlerce aday sınavın zorluğu ile ilgili sosyal medyada birbirleriyle iletişime geçiyor. Peki TUS ve STS Tıp zor muydu, kolay mıydı 2021? İşte TUS ve STS Tıp 2021 yorumları Twitter... TUS VE STS TIP SINAVI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI 2021? TUS ve STS Tıp sınavı hakkında adayların çoğunluğu 'zor' değerlendirmesinde bulundu. Sınav çıkışı adaylar sınavın zor olduğundan yakındı. İşte Twitter'da TUS ve STS Tıp hakkında paylaşılanlar; tusststıpSınav