Tutarsızlıkta son nokta! CHP'li İBB, Kemal Kılıçdaroğlu'nun verilerine güvenmediği için bastığı TÜİK'e göre maaş zammı yaptı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimler her fırsatta Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine inanmadıklarını dile getiriyor. Öte yandan Aralık ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu baskın yapar gibi TÜİK binasına gitmiş ve tepkilerin odağında yer almıştı. Bu durum hafızalardaki yerini korurken CHP'nin yönetiminde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan zam oranı tepkilere neden oldu.

ZAM ENFLASYONUN ALTINDA

İBB yönetimi çalışanların maaşlarına yüzde 21,31 oranında zam yaparak enflasyonun da altında bir zam oranını çalışanlarına uygun gördü.

Ücret zammı konusuna ilişkin olarak kararda şu ifadeler yer aldı:

"27/12/ 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği 1 Nisan 2018 tarihinde şirket bünyesindeki işçi statüsüne geçirilmiştir.

Bu kapsamda çalışan personelin;" 2021 yılı içerisinde gerçekleşen olağandışı artışlar ve aşırı kur hareketliliği göz önünde bulundurularak, çalışanlarını alım gücünün enflasyon karşısında geriletilmemesi" için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3/12/2021 tarihinde yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım 2021 bültenine göre 'bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı' yüzde 21, 31 olarak açıklandığından günlük ücretlerine ve (yol ve yemek ücreti hari.) sair ödemelere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %21,31 artış yapılarak ve 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yemek ücretinin brüt 30 TL ve yol ücretinin aylık mavi akbil bedeli olarak yaklaşık maliyet bedeli olarak yaklaşık maliyet cetvellerine işlenmesi hususunu olurlarınıza arz ederim"

Öte yandan Aralık ayında enflasyon yüzde bir önceki aya göre yüzde 13,58, yıllık bazda ise yüzde %36,08 olarak kayıtlara geçti.