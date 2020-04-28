Tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu! Ronaldinho: Yapacağım ilk şey...

Eski yıldız Ronaldinho sahte pasaport kullanımı ile gündeme gelmişti. Bir süre hapis hayatı yaşayan efsane isim o günleri anlattı.

Brezilyalı efsane eski futbolcu Ronaldinho, kardeşi ile birlikte Paraguay’a sahte pasaportla girmek isterken yakalanmış ve tutuklanmıştı. Mahkemesi devam eden Ronaldinho’nun tutukluluğu daha sonra kefaletle ev hapsine çevrilmişti. Yakalandığı günden bu yana ilk kez konuşan Ronaldinho, Paraguay’da yayın yapan ABC Color adlı televizyona yaşadıklarını anlattı.

SAHTE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDUM

Pasaportların sahte olduğundan haberi olmadığını belirten Ronaldinho “Güvenlik görevlileri pasaportların sahte olduğunu söylediklerinden neye uğradığımı şaşırdım. Buraya bir iş ortaklığı ve otobiyografimin Paraguay’daki yayın haklarını almak için gelmiştik. Tutuklandıktan sonra gerçeklerin ortaya çıkması için hep mahkeme ile işbirliği yaptık. Her şeyi anlattık. Bizden istenen her şeyi yaptık” dedi.

Hapishanede geçirdiği günleri de anlatan Ronaldinho, şu ifadeleri kullandı:

“Çok ağır bir darbeydi. Bir gün böyle bir duruma düşebileceğimi hiç düşünmemiştim. Bütün hayatım profesyonel seviyede en üst noktaya ulaşmaya çalışarak ve futbolumla insanları eğlendirerek geçti. Bu zor dönemde dinim bana yardım etti. Hep her şeyin düzelmesi için dua ettim. Umarım yakında tüm bu kötü günler sona erecek.”

“ANNEMİN SAĞLIĞI HAKKINDA ENDİŞELENİYORUM”

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını ile düşüncelerini de açıklamaya Ronaldinho “Pandemi nedeniyle bu zor dönemde evde izole bir halde yaşıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle annemin sağlığından endişe duyuyorum. Bu esaret bittikten sonra yapacağım ilk iş anneme kocaman bir öpücük vermek olacak” dedi.

Ronaldinho, bu kötü durumlar sonra erdiğinde geçmişi unutup, yoluna devam etmek için gereken inanç ve güce sahip olduğunu da sözlerine ekledi.-