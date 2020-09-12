Tutuklu babasını son kez gören tıp öğrencisi Ayşe Koca hayatını kaybetti

KHK’yla ihraç edilen babası cezaevinde tutuklu bulunan Tıp Fakültesi öğrencisi Ayşe Koca bir süredir mide kanseri ile savaşıyordu. Tek isteği babasını son kez görmek olan Koca, dün cezaevindeki babasını son kez gördükten sonra yaşama gözlerini yumdu.

Denizli’de KHK’yla ihraç edilip tutuklu olan babasını görebilmesi için sosyal medyada kampanyalar başlatılan ve Türkiye’nin gündemine oturan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Ayşe Koca yakalandığı mide kanserine yenik düştü.

Koca’nın ölümünü sosyal medya hesabından duyuran HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Maalesef kaybettik! Ayşe Koca sabaha karşı vefat etti Genç Tıp öğrencisi kanser hastalığından kurtulamadı” dedi. Koca’nın sosyal medya baskısı sonucu babasını son kez gördüğünü hatırlatan Gergerlioğlu, “Tek tesellimiz son nefesinden önce mahpus babasının onu görebilmesi. Mekânı Cennet olsun. Allah sabırlar versin. Çok acı, en çok da mahpus babasına dayanma gücü diliyorum” ifadelerini kullandı.

GERGERLİOĞLU: SAVCI, “AMA YASALAR” DİYORDU

Gergerlioğlu, Ali Koca’ya izin vermeyen savcıyla görüşmesini de aktararak, “Dün Ayşe Koca için izin istediğimde ‘ama yasalar ayda 1 dışında mahpusun hasta yakınına izin vermiyor, siz milletvekilisiniz yeni yasa çıkarın’ diyen Savcıya ‘insani, vicdani hal var, yasalar insan içindir, çözüm bulmalıyız’ demiştim. Bugün vefat etti. Son yıllarda hangi yasa insaniydi ki?” dedi.

Ayşe Koca’nın babasını son kez görebilmesi için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı. “#AyseKocaBabasınıGormeli” etkileri kampanyaya mesaj atan binlerce kişi Koca’nın babasına izin verilmesini istemişti. Bunun üzerine açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, savcıdan izin çıktığını ve Ayşe’nin babasını göreceğini açıklamıştı. Cezaevinden izinli gelen Ali Koca, kızının yanında 4,5 saat durduktan sonra cezaevine geri götürülmüştü.

AYŞE KOCA KİMDİR?

Mide kanseri olan Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Ayşe Koca bu sabah hayatını kaybetti. Koca'nın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile ihraç edildikten sonra tutuklanarak ceza evine gönderilen öğretmen babası Ali Koca ile görüşmesi için sosyal medyada “#AyseKocaBabasınıGormeli” etkileri kampanya başlatılmıştı.