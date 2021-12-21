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"Tutuyorum çünkü elimde" diyerek dillere düşen Melis Sezen paylaşımıyla nefes kesti! "Kalbini eritebilirsem"

Altın Kelebek ödül gecesi heyecanına yenilerek söylediği cümleyle günlerce konuşulan güzel oyuncu Melis Sezen yeni paylaşımıyla nefesleri kesti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile başrolü paylaşan 24 yaşındaki güzel oyuncu Melis Sezen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 

Tutuyorum çünkü elimde diyerek dillere düşen Melis Sezen paylaşımıyla nefes kesti! Kalbini eritebilirsem

Son olarak geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödülünü alırken "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" demesiyle sosyal medyada günlerce alay edilen ve kendisiyle geçilen dalgaları anlayışla karşılayan başarılı oyuncu 1,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 

Tutuyorum çünkü elimde diyerek dillere düşen Melis Sezen paylaşımıyla nefes kesti! Kalbini eritebilirsem

Sırt dekoltesi olan bir kıyafet giymeyi tercih eden Sezen'in kırmızı ışık önünde poz verdiği anları paylaşması takipçilerinin nefesini kesti. "Kalbini eritebilirsem" notuyla paylaştığı gönderisi takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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