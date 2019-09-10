Tuvalet yerine tarlaya gitti! Yeri drone ile tespit edildi! Suriye uyruklu şüpheli Muhammed Mudakka, Ankara’da hırsızlık olayına karıştı ve Hatay'a götürüldüğü sırada Aksaray'da bir dinlenme tesisinde polis ekiplerinden kaçtı. Drone ile yerinin tespit edilen Mudakka, ayçiçeği tarlasında yakalandı.

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Olay, Aksaray-Ankara Karayolu Yeni Mahalle yakınlarında saat 15.45 sıralarında gerçekleşti. Hakkında arama kararı bulunan Suriyeli Muhammed Mudakka, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık yakalayarak gözaltına aldı. ŞAHIS, DİNLENME TESİSİNDE MOLA VERİLDİĞİ SIRADA KAÇTI Ekipler, Muhammed Mudakka 'yı Hatay'da bulunan mülteci kampına götürdükleri sırada, Aksaray'da bir dinlenme tesisinde mola verdi. Tuvalete gideceğini söyleen Muhammed Mudakka bu sırada ortadan kayboldu. İhbar üzerine Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 200 polis çalışma başlattı. Görgü tanıklarının şüphelinin ayçiçeği tarlasına girdiğini söylemesi üzerine, polis drone kullanarak geniş çapta arama yaptı. Şüpheli Muhammed Mudakka, tarlaların birinde yakalanarak gözaltına alındı. Etiketler : suriyeli



