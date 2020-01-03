TÜYAP Çukurova Kitap Fuarı ne zaman 2020? Nerede? Hangi yazarlar gelecek?

Çukurova Kitap Fuarı internette sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Çukurova Kitap Fuarı ne zaman 2020? Hangi yazarlar gelecek? Çukurova Kitap Fuarı nerede? Katılımcı listesi nasıl? Tüm merak edilenler haberimizde...

TÜYAP ÇUKUROVA KİTAP FUARI NE ZAMAN?

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen fuara, 300 yayınevi katılacak.

Fuar kapsamında panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği ve yazarların katılımıyla imza günleri gerçekleştirilecek.

Girişin ücretsiz olacağı fuar 4 Ocak'ta açılacak ve 12 Ocak'a kadar sürecek.

TÜYAP KİTAP FUARI NEREDE OLACAK?

Kuruluşumuz TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde hazırlanan Çukurova 13. Kitap Fuarı, 4-12 Ocak 2020 tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.

TÜYAP KİTAP FUARINA HANGİ YAZARLAR GELECEK?

Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Çukurova Kitap Fuar'ında imza günü, panel, söyleşi, atölye çalışmalarının yanı sıra çocuk etkinliklerinin de dahil olduğu 70 farklı kültür etkinlik düzenlenecek.

Adanalı kitapseverler ayrıca pek çok yazarla buluşma fırsatı bulacak.

İmza günleri planında Ercan Kesal, Ayşe Kulin, Ahmet Telli, Enver Aysever, Şükrü Erbaş, Canan Tan, Altan Öymen, Nebil Ozgentürk gibi isimlerin yanı sıra pek çok yazar, şair ve bilim insanı da bulunuyor. Girişin ücretsiz olduğu Çukurova Kitap Fuar’ı her gün saat.10.00 ile 20.00 arasında ziyarete açık olacak.

Sinema oyuncusu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal 13. Çukurova Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşuyor. Sanatçı pazar günü saat 14.30’da fuarın Çukurova Salonu’nda düzenlenen ‘Velhasıl... Edebiyat, Sinema ve Hayata Dair’ başlıklı söyleşide konuşmacı olacak, ardından son kitabı ‘Velhasıl’ı imzalayacak.

TÜYAP ÇUKUROVA KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ KAÇ?

FUAR ADI:

Çukurova 13. Kitap Fuarı

TARİH:

04 - 12 Ocak 2020

ZİYARET SAATLERİ:

4-5-6-7-8-9-10-11 Ocak 2020 / 10.00 - 20.00

12 Ocak 2020 / 10.00 - 19.00

YER:

Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi - Çukurova / ADANA

TÜYAP NE DEMEK?

TÜYAP, Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. adı ile 28 Haziran 1979 tarihinde İstanbul'da Bülent Ünal tarafından kurulmuştur. Şirket fuar organizasyonları üzerine faaliyet göstermektedir. 28 Haziran 1979 tarihinde, İstanbul'da kurulmuştur.

TÜYAP TARİHÇESİ NASILDIR?

TÜYAP, Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. adı ile 28 Haziran 1979 tarihinde İstanbul'da Bülent Ünal tarafından kurulmuştur. Şirket fuar organizasyonları üzerine faaliyet göstermektedir.

28 Haziran 1979 tarihinde, İstanbul’da kurulmuştur. İlk fuarlarında İstanbul Spor ve Sergi Sarayı ve Etap Marmara Oteli kullanılmış, hızla çoğalan projeler sayısı ve sanayi fuarlarına yöneliş, geniş fuar alanı mekan ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bunun üzerine, 30 Mart 1987’de İstanbul Sergi Sarayı faaliyete geçirilmiş, çağdaş fuar merkezi ihtiyacının uzun vadede karşılanmasını ise, uluslararası standartlarda modern bir alt yapıya sahip “Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’ni” 1996 yılında hizmete açarak sağlamıştır.

Bu merkez, 120.000 m² kapalı fuar alanı ile Türkiye’de özel sektörün sahip olduğu en büyük fuar merkezidir.

İstanbul içindeki büyümeden sonra, Anadolu’ya yönelik projeler de ağırlık kazanmış, Haziran 2002 tarihinde Bursa’da, Mayıs 2003 tarihinde de Konya’da fuar alanı işletmeciliğine başlanmıştır. Tüyap, kuruluşunun 27.’nci yılında, yurtiçinde Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Konya ve Samsun Diyarbakır, yurtdışında da Moskova, Tiflis, Sofya, Halep ve Tahran irtibat ofisleri ve 12 ülkedeki temsilcilik ağıyla, dünyada ve Türkiye'de fuarcılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından birisi haline gelmiştir. Tüyap, ilk fuar organizasyonunu düzenlediği Haziran 1981’den bu yana, 645’i yurt içinde olmak üzere toplam 734 fuar, sergi, kongre organizasyonu gerçekleştirmiştir. Ülkemizin 27 ülkede temsil edildiği toplam yurtdışı organizasyon sayısı da 89’dur. Tüyap, 07 Şubat 2002’de TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi’ne geçmiştir.

Yurtiçi ve yurtdışı meslek örgütleriyle işbirliğine büyük önem veren Tüyap, ICCA (Uluslararası Kongre ve Toplantı Derneği), INTEREXPO (Uluslararası Ticaret Fuarlarına Katılımlardan Sorumlu Organizatörler Birliği), ICC (Uluslararası Ticaret Odası) ve UFİ (Küresel Fuar Endüstrisi Birliği) üyesidir. Türkiye'de fuarcılık sektörünün en önemli meslek kuruluşu olan Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği’nin kuruluşuna öncülük etmiş olup, halen derneğin dönem başkanlığını da yürütmektedir.