Tuzla Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde yeni eğitim öğretim dönemi! 19 Eylül'de başlıyor!

Tuzla Belediyesi tarafından anne ve çocuklara yönelik birçok farklı branşta verilen eğitimler devam ediyor. Annelerin ve çocukların gelişimi için devam ettirilen ve yoğun bir katılımın olduğu Anne Çocuk Eğitim Merkezi'ne her sene olduğu gibi bu sene de yoğun bir ilgi var. Kayıt yaptıran anne ve çocuklar yeni eğitim öğretim dönemini heyecanla bekliyor.

ANNE VE ÇOCUKLAR BİR ARADA EĞİTİM GÖRÜYOR

Tuzla’da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişime katkı sağlanması ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde 2022-2023 Eğitim Öğretim dönemi 19 Eylül’de başlıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın en çok önemsediği projelerden birisi olma özelliği taşıyan Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinde, anneleri ile eğitimler alarak yıl boyunca güzel vakitler geçiriyorlar.

8 merkez ve 20 farklı branşta eğitim öğretim dönemine hazırlanan Anne Çocuk Eğitim Merkezi'ne bu sene 1400 anne ve çocuğun katılması bekleniyor.