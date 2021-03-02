Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medyada üniversitelilerle buluştu!

Üniversite öğrencileriyle sosyal medya platformundan görüşmelerini sürdüren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın en son katıldığı ‘Başkan, Üniversite Gençliği ile Buluşuyor’ programında Okan Üniversitesi’nin öğrencileri ile buluştu.

Said Selçuk moderatörlüğünde Okan Üniversitesi’nin öğrencileriyle buluşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, gençlik, gelecek, bilim ve teknoloji konularıyla ilgili gençlere önemli demeçler verdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Gençlik eşittir gelecek demektir. Aslında bu bir formüldür. Geçmişten gelen bir realitedir. Türkiye’yi ve Tuzla’yı altınla kaplasanız, bir anlamı yoktur. Gençliğe yatırım yapmak lazım. Gelecekte var olmamızın yolu, gençlerimizin kendini geçmişten gelen bilgi birikimlerle geleceğe hazırlayabilmeleridir. Biz de bu işi teslim ettikten sonra en iyi şekilde yukarılara götürebilecek çalışmaları yapabilmeleri için gerekli donanımlara, bilgi ve birikime ihtiyaçları olacak bütün materyalleri sağlamamız lazım. Ama gençlerin de kendisinin istemesi lazım. Gençlik eşittir, gelecek formülü bütün dünyada oturmuş bir formüldür. Eğer ki yetişmiş ve emanet alacak iyi bir gençlik ve nesil yetiştirmezseniz geleceğe dahil kaygı duyan, dünya kadar paranızda olsa çok büyük bilime d,,,00e hakim olsanız, geleceğe emin adımlar ile ilerleyecek gençliğiniz yok ise hüsrandasınız demektir. Ben gençliği önemsiyorum. Gençlere yatırım boşa gitmez” dedi.

''BURADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ''

Tuzla Belediyesi olarak yapılan bilim ve teknoloji çalışmalarından bahseden Başkan Yazıcı,” Tuzla’da bütün okullarda TUBİTAK destekli çalışmalar ile biz her yerde mutlaka bilim ve teknoloji yarışmaları düzenledik. Gençlerin kodlama dahil olmak üzere yazıcılar oluşturma insansız hava araçları yapma konusunda bilimsel makale yazma konusunda yorumlar yapma konusunda desteklerimizi sunuyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız iş birlikleriyle Tuzla’da yapılan çalışmalar son 5 yılda 3-5 kat arttı. Bilim Merkezimiz var. Fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları oluşturuyoruz. Bir belediye olarak ilk kez Tuzla Belediyesi bir Teknoloji Merkezi (TEKMER) kuruyoruz. Burada bir ilki gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu konuda Tuzla sınırları içerisinde veya etrafında ‘Benim bir fikrim var’ diyenleri rahatlıkla yeşerebilecekleri bir ortam oluşturuyoruz“ dedi.