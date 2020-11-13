Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, koronavirüse yakalandı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"Kıymetli dostlar, bugün Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Genel sağlık durumum iyi. Evimde karantina altındayım." ifadelerini kullandığı paylaşımda bir videoya da yer veren Yazıcı, şunları söyledi:

"Hepinize hayırlı akşamlar. Evimden sesleniyorum. Dün akşam ufak tefek ağrılarla birlikte. Geceleğin ateşim çıktı. Film çektirdim. Çektirmiş olduğum filmdeki belirtiler ile bugün yaptırmış olduğum PCR testin sonucu pozitif çıktı. Bunu kendim duyurmak istedim. Çok şükür dün biraz ateşim çıktı, halsizlik vardı. Ama bugün daha iyiyim. İnşallah dualarınızı bekliyorum. Rabbim şifalar versin. Tüm Kovidli hastalara. Tüm hastalara. Şifa bekleyen herkese mübarek Cuma günü hürmetine acil şifalar diliyorum..."