Rus gazetesi yazdı: Ermenistan ve Rusya kaybetti, Türkiye kazandıTuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, koronavirüse yakalandıBaşakşehir'de bir futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktıBiyoteknoloji firması BioNTech’e siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktıA Milli Takım'a sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldılarHercai 47. bölüm full izle | Hercai 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı?ABD'yi sallayan iddia! Trump'ın korunmasından sorumlu 130 Gizli Servis çalışanı karantinadaBabil 19. bölüm izle | Babil 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?13 Kasım Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?Menajerimi Ara dizisine Kovid-19 şoku!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, koronavirüse yakalandı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, koronavirüse yakalandı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. 

"Kıymetli dostlar, bugün Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Genel sağlık durumum iyi. Evimde karantina altındayım." ifadelerini kullandığı paylaşımda bir videoya da yer veren Yazıcı, şunları söyledi:

"Hepinize hayırlı akşamlar. Evimden sesleniyorum. Dün akşam ufak tefek ağrılarla birlikte. Geceleğin ateşim çıktı. Film çektirdim. Çektirmiş olduğum filmdeki belirtiler ile bugün yaptırmış olduğum PCR testin sonucu pozitif çıktı. Bunu kendim duyurmak istedim. Çok şükür dün biraz ateşim çıktı, halsizlik vardı. Ama bugün daha iyiyim. İnşallah dualarınızı bekliyorum. Rabbim şifalar versin. Tüm Kovidli hastalara. Tüm hastalara. Şifa bekleyen herkese mübarek Cuma günü hürmetine acil şifalar diliyorum..."

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT