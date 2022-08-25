Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı üniversiteye yerleşen gençler ile bir araya geldi!

Tuzla Belediyesi gençlik Merkezi'nde yıl boyunca üniversiteye hazırlanan öğrenciler için destek amaçlı kurslar verildi. Kurslara katılıp öğrendiklerini pekiştiren öğrenciler YKS sınavında elde ettikleri başarılar sonrası çeşitli üniversitelere yerleştiler. Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı da YKS'de başarı elde eden öğrencileri ile bir araya geldi.

559 ÖĞRENCİ PROGRAMA KATILDI

Gençlik Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler bu sene de tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, psikoloji, hukuk başta olmak üzere farklı bölümleri yerleştiler. Toplamda 559 öğrencinin başarı elde ederek üniversiteye yerleşmesine vesile olan Tuzla Belediyesi Gençli Merkezi'ndeki başarılar sonrası 559 öğrenci ile Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu'nun da katıldığı program düzenlendi.

ŞADİ YAZICI PROGRAM AÇILIŞINDA KONUŞTU

Program açılışında konuşma yapan Şadi Yazıcı "Hayatın çok önemli dönüm noktaları vardır. Bunlardan bir tanesini yaşıyorsunuz. Ama üniversite her şey demek değildir. Üniversite demek başarı demek, üniversite demek bir meslek sahibi olmak demek değildir. Sevdiğim güzel sözlerden bir tanesi vardır. Zaman zaman açılan kapılar vardır, sayısı kapananlardan fazladır. Önümüzdeki fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Sonuçta başarı üniversiteyi bitirmek demek değildir. Üniversitede asıl mesele meslek sahibi olmak değil, gerçekten meslek sahibi olurken donanımlı birey olabilmek. Donanımlı, insanı değerlere sahip bir meslek sahibi olmak. Aslında üniversitenin görevi meslek sahibi yapmak değildir. Üniversite bilgi üretir. Üniversite ürettiği bilgiyi lisans programında paylaşır ve üniversite bilgi üretir. Bundan aldığı bilgilerle bir mesleki dalda çalışanlar olur. Üniversitenin gerçek manası bilgi üretir ve ürettiği bilgiyi öğrenciler, insanlar ve dünyayla paylaşır." dedi.

"LİSANS PROGRAMI YETERLİ DEĞİL"

Üniversiteye sadece bilgi sahibi olup meslek elde etmek için girilmemesi gerektiğini vurgulayan "Şadi Yazıcı Elde ettiğiniz bilgi ile üniversiteden çıkarken hangi yerlerde ne yapacağınıza karar verirsiniz. Artık lisans mezunu olarak sizinle aynı kulvarda yarışan insanların önüne geçemezsiniz. Bir meslek grubuna yöneliyorsanız o meslek grubunda yüzde 10’a 25’e gireceksiniz ya da yüzde 25’e giremiyorsanız aynı kulvarda mücadele ettiğiniz insanlara karşı bir lisans programı yeterli değil. Mutlaka bir ÇAP yapmanız gerekecek” ifadelerini kullandı.