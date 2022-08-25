Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı üniversiteye yerleşen gençler ile bir araya geldi!

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde eğitim aldığı YKS sınavında başarı elde öğrencileri ağırladı.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı üniversiteye yerleşen gençler ile bir araya geldi!

Tuzla Belediyesi gençlik Merkezi'nde yıl boyunca üniversiteye hazırlanan öğrenciler için destek amaçlı kurslar verildi. Kurslara katılıp öğrendiklerini pekiştiren öğrenciler YKS sınavında elde ettikleri başarılar sonrası çeşitli üniversitelere yerleştiler. Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı da YKS'de başarı elde eden öğrencileri ile bir araya geldi.

559 ÖĞRENCİ PROGRAMA KATILDI

Gençlik Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler bu sene de tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, psikoloji, hukuk başta olmak üzere farklı bölümleri yerleştiler. Toplamda 559 öğrencinin başarı elde ederek üniversiteye yerleşmesine vesile olan Tuzla Belediyesi Gençli Merkezi'ndeki başarılar sonrası 559 öğrenci ile Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu'nun da katıldığı program düzenlendi.

ŞADİ YAZICI PROGRAM AÇILIŞINDA KONUŞTU

Program açılışında konuşma yapan Şadi Yazıcı "Hayatın çok önemli dönüm noktaları vardır. Bunlardan bir tanesini yaşıyorsunuz. Ama üniversite her şey demek değildir. Üniversite demek başarı demek, üniversite demek bir meslek sahibi olmak demek değildir. Sevdiğim güzel sözlerden bir tanesi vardır. Zaman zaman açılan kapılar vardır, sayısı kapananlardan fazladır. Önümüzdeki fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Sonuçta başarı üniversiteyi bitirmek demek değildir. Üniversitede asıl mesele meslek sahibi olmak değil, gerçekten meslek sahibi olurken donanımlı birey olabilmek. Donanımlı, insanı değerlere sahip bir meslek sahibi olmak. Aslında üniversitenin görevi meslek sahibi yapmak değildir. Üniversite bilgi üretir. Üniversite ürettiği bilgiyi lisans programında paylaşır ve üniversite bilgi üretir. Bundan aldığı bilgilerle bir mesleki dalda çalışanlar olur. Üniversitenin gerçek manası bilgi üretir ve ürettiği bilgiyi öğrenciler, insanlar ve dünyayla paylaşır." dedi.

"LİSANS PROGRAMI YETERLİ DEĞİL"

Üniversiteye sadece bilgi sahibi olup meslek elde etmek için girilmemesi gerektiğini vurgulayan "Şadi Yazıcı Elde ettiğiniz bilgi ile üniversiteden çıkarken hangi yerlerde ne yapacağınıza karar verirsiniz. Artık lisans mezunu olarak sizinle aynı kulvarda yarışan insanların önüne geçemezsiniz. Bir meslek grubuna yöneliyorsanız o meslek grubunda yüzde 10’a 25’e gireceksiniz ya da yüzde 25’e giremiyorsanız aynı kulvarda mücadele ettiğiniz insanlara karşı bir lisans programı yeterli değil. Mutlaka bir ÇAP yapmanız gerekecek” ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı üniversiteye yerleşen gençler ile bir araya geldi!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin çok açık konuştu: Ah vah etmek istemiyoruz!
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin çok açık konuştu: Ah vah etmek istemiyoruz!
Tuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyor
Tuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyor
Bölge Gündem Gazetesi'nin 120. sayısı çıktı
Bölge Gündem Gazetesi'nin 120. sayısı çıktı
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Halk Günü'nde vatandaşlar ile bir araya geldi
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Halk Günü'nde vatandaşlar ile bir araya geldi
Aklınızı kullanın, bu ev kaçmaz! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 410 bin liradan satılıyor! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
Aklınızı kullanın, bu ev kaçmaz! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 410 bin liradan satılıyor! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
Hem kendisi hem de görüntüsü rahatsız edici! Cilt üzerinde yer etmiş siyah noktalara evde yapılabilecek doğal maskeler!
Hem kendisi hem de görüntüsü rahatsız edici! Cilt üzerinde yer etmiş siyah noktalara evde yapılabilecek doğal maskeler!
'Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat mesajı!
'Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat mesajı!
Son dakika! ÖNDER İmam Hatipler Derneği Genel Merkez'de Güşen hakkında basın açıklaması!
Son dakika! ÖNDER İmam Hatipler Derneği Genel Merkez'de Güşen hakkında basın açıklaması!
Talep patlaması yaşanıyor! “Ağır hasar kayıtlı araç satılmaz” sözü tarihe karıştı! İşte ağır hasarlı araç fiyatları
Talep patlaması yaşanıyor! “Ağır hasar kayıtlı araç satılmaz” sözü tarihe karıştı! İşte ağır hasarlı araç fiyatları
İnsan vücudunda tutkal görevi görüyor! Propolis, hastalıkların kendisine uğramasını istemeyenlere şifa oluyor!
İnsan vücudunda tutkal görevi görüyor! Propolis, hastalıkların kendisine uğramasını istemeyenlere şifa oluyor!
Erkek arkadaşına sinirlendiği için 28 günlük bebeğini mikrodalgada 2 dakika boyunca pişiren cani anne: China Arnold
Erkek arkadaşına sinirlendiği için 28 günlük bebeğini mikrodalgada 2 dakika boyunca pişiren cani anne: China Arnold
Nerede islamofobi orada Nevşin Mengü! Önce Kadir Gecesi'nde rakı tokuşturan Pegasus çalışanlarına, şimdi de Gülşen'e kol kanat gerdi!
Nerede islamofobi orada Nevşin Mengü! Önce Kadir Gecesi'nde rakı tokuşturan Pegasus çalışanlarına, şimdi de Gülşen'e kol kanat gerdi!