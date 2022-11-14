Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan bombalı saldırıya ilişkin açıklama! "Neşemizi, umudumuzu, sevincimizi bizden almaya hiçbir karanlığın gücü yetmez"

Dün Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası 6 kişi hayatını kaybetti 81 kişi ise yaralandı. O olay sonrası saldıran terörist kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da yaşanan elim olay sonrasında "Neşemizi, umudumuzu, sevincimizi bizden almaya hiçbir karanlığın gücü yetmez" dedi.

"BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜZELİZ"

Şadi Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada can kayıplarımız olduğu haberini aldık. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen güvenilir kaynakları takip edelim. Geçmiş olsun İstanbul” ifadelerini kullandı. Başkan Yazıcı, bu sabah ise Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi önünde Tuzlalı vatandaşların dev Türk Bayrağı açtığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak,” Günaydın Tuzla, günaydın güzel İstanbul. Bugün her zamankinden daha çok günaydın. Tüm kötülüklere, tüm kötülere inat günaydın. Neşemizi, umudumuzu, sevincimizi bizden almaya hiçbir karanlığın gücü yetmez. Biz birlikte çok güzeliz ve daha da çok güzel olacağız” ifadelerine yer verdi.