Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yı yıkan haber! Sosyal medyadan duyurdu, okuyan duygulandı!

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın uzun süredir Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören annesi Türkan Yazıcı hanımefendi bugün öğlenden sonra saat 15:00 sularında hayatını kaybetti.

Başkan Dr. Şadi Yazıcı annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla paylaştı.

“CANINDAN CAN BULDUĞUM …”

“Canından can bulduğum Annem Cenab-ı Hak’kın rahmetine rücu etti. Şüphesiz Allah’tan geldik yine Allah’a döneceğiz, kavuşacağız. Rabbimden anneme rahmet niyaz ediyorum. Dileğim dostlarımın duasıdır. Lütfen dualarınızı esirgemeyin.”.

Başkan Yazıcı’nın bu mesajı ardından binlerce yorum ve başsağlığı mesajı geldi.

CENAZE NAMAZININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Merhume Türkan Yazıcı hanımefendinin cenaze törenine dair detaylar da belli oldu.

Merhume Yazıcı’nın cenaze töreni, 9 Haziran Çarşamba (yarın) Öğle namazına müteakiben Tuzla’da İstasyon mahallesinde yer alan Çiçekçiler Caminde düzenlenecek.

Cenaze törenin ardından ise merhume Türkan Yazıcı ebedi istirahatgahı olan Tuzla Aydıntepe mezarlığına götürülüp defnedilecek.

Bölge Gündem Haber olarak merhumeye Allah'tan rahmet başta Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, olmak üzere tüm aile fertlerine başsağlığı dileriz..