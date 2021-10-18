Tuzla Belediyesi 2021-2022 Kültür Sanat Sezonu Sevcan Orhan konseri ile açıldı

Tuzla Belediyesi 2021-2022 Kültür Sanat Sezonu, İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir tören ile açıldı.Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüleri’nden Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Ak Parti İlçe Başkanı Talha Tayfur, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte çok sayıda sanatsever katıldı.

13 bin yıllık medeniyetin ayak izlerini taşıyan Anadolu'nun kadim hikâyelerinin anlatıldığı ‘Nar-ı Aşk Anadolu’ 2021-2022 Kültür Sanat Sezonu açılış törenine geçildi. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan tören Sevcan Orhan’ın sevilen türküleri ile son buldu.

“KÜLTÜR SANAT SEZONUMUZ TUZLA’YA HAYIRLI OLSUN”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Bugün sergisi özellikle de 12, 13 bin yıllık geçmişi olan Anadolu'dan hem eserlerle beraber, hem de temalarla birlikte değerli hocalarımızın katkılarıyla beraber sergi ve güzel bir konserle beraber açılışımızı yapacağız. Ama biz biliyoruz ki gençlerimize ve tüm halkımızla beraber özellikle de kültür sanatta hem sergilerimizin, hem fuarlarımızın, hem etkinliklerimizi de toplumumuzla birlik ve beraberlik içerisinde en güzel sosyal ve kültürel etkinliklerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Özellikle de kültürün tanımı açısından bakıldığında müzikte, sanatta, spor dahil olmak üzere işin içerisine katılacak olan bir medeniyetin kendi geçmişleriyle beraber gelenek, göreneklerini yaşatan ve bunu toplumuyla birlikte yaşatıp Mevlana'nın ifade ettiği gibi, Pergel gibi bir ayağını kendi kültürümüze, diğer pergelin diğer ayağıyla da tüm dünyayı dolaşacak şekilde global düşünüp yerel uygulamada da gayretlerimizi sürdüreceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza Milli Eğitim Bakanlığımız dahil olmak üzere tüm bakanlık taşra teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Tuzla'ya hayırlı olsun diyorum” dedi.