Tuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyor

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri’nde 700 anne v 700 çocuk 27 farklı branşta eğitimler alıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Tuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyor

Tuzla Belediyesi'nin yaz mevsimi uygulamaları devam ediyor. Anne Çocuk Eğitim Merkezi'ne gelerek 27 farklı branşta eğitim alan anne ve çocuklar seçtikleri alanlarda çeşitli eğitimler alarak uygulamalar yapıyorlar. Tuzla Belediyesi tarafından anne ve çocuklara çeşitli branşlarda verilen eğitimler yaz boyunca devam edecek.

27 FARKLI BRANŞTA EĞİTİMLER VERİLİYOR

Anne Çocuk Eğitim Merkezleri'nde çocuklar için bowling, buz pateni, jimnastik, spor yüzme, görsel sanatlar, deney-bilim, piknik ve şenlikler gibi etkinliklerin yanı sıra İngilizce başta olmak üzere sınıf içi eğitimler verilirken, anneleri için de giyim, takı tasarımı, çocuk gelişimi, ilk yardım, iğne oyası, amigurumi, diksiyon, Kur'an-ı Kerim, el sanatları ve iletişim dersleri veriliyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından ücretsiz verilen eğitimlere 700 çocuk ve 700 anne katılıyor.

Tuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyorTuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyorTuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyor

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