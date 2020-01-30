Tuzla Belediyesi deprem ve doğal afetler için önlemlerini arttırıyor

Elazığ’da yaşanan deprem hadisesi önlemlerini hat safhaya çıkaran Tuzla Belediyesi, Tuzla Afet Kurtarma ekibiyle, AFAD ile Afet Müdahale Planı, Afet Risk Yönetim Modeli, Acil Toplanma Alanları ve Arama Kurtarma Koordinasyonu başlığı altında tedbir amaçlı alınan önlemleri açıkladı.

Dr. Şadi Yazıcı “Olası bir afet anında en iyi koordinasyonu sağlayarak hemşerilerimizin ilk 72 saat kendine yetebilmesini sağladık. Olası bir afet anında herkes nerede toplanacağını, nasıl hareket edeceğini, erzakını kimden alacağını bilecek. Bu uygulama ile herkesin bir deprem görev emri olacak” dedi.

DOĞAL AFETLERE KARŞI ALINAN TEDBİRLER

Tuzla Belediyesi AFAD koordinesinde, Türkiye AFED Müdahale Planı ve İl AFED Müdahale Planı hazırlanmasında ortak çalışmalar sürdürülüyor. Bu çalışmalarla birlikte yerleşim yerlerinin zemin etüdünün yapılması, yıpranmış binaların kentsel dönüşümle yenilenmesi, eşyaların sabitlenmesi gibi çalışmaların yanı sıra belediyemizin web sayfasında yer alan Acil Toplanma Alanı başlığında belirlenen toplanma yerlerine, geçici barınma yerlerine ulaşılabilir.

Deprem tedbirleri kapsamında arama kurtarma ekipleri oluşturuldu, KBRN ve ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı. Afet konteynerleri (AFİS) acil durumlarda kullanıma hazır hale getirildi. Afet anında herkes nerede toplanacağını, nasıl hareket edeceğini, erzakını kimden alacağını bilmesi için 40 kişilik Tuzla İlçe Afet gönüllüsü çalışıyor. Tuzla Belediyesi olarak olası depremde can ve mal kaybının en aza indirilmesi için bütün hassasiyetimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

TUZLA BELEDİYESİ'NİN DEPREM HAZIRLIKLARI

1)Türkiye Afet müdahale planı ve il afet müdahale planı hazırlanmasında AFAD’la ortak çalışıyoruz.

2)Tuzla Deprem İzleme İstasyonu’na yer tahsisi yaptık, hizmete açtık.

3)Afet risk yönetim modeli projesini uyguladık.

4)Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi olarak AFAD’dan enkaz altında arama kurtarma 2. seviye eğitim alıyoruz.

5)Afet tehlike ve risk bilgi altyapısı planlama ve yönetim stratejilerini belirledik.

6)İlçemizdeki toplanma alanlarını, barınma alanlarını belirledik, tabelalarını astık.

7)Afet konteynerlerimiz (AFİS) acil durumlar için hazır hale getirdik.

8)Arama kurtarma ekibimizi oluşturduk.

9)Arama kurtarma ekibine KBRN, enkazda arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi verildi.

10)Depremde oluşabilecek zararları önlemek için belediyemizin destek hizmetlerine başvuranların eşyalarını duvara monte ettik

11)Vatandaşlarımızla bir araya gelerek temel afet bilinci eğitimi toplantıları yaptık.

12)Tuzla Afet İlçe Gönüllüleri ekibi oluşturduk.

13)Sivil savunma sorumlusu personelimizin AFAD’da belirli periyotlarda eğitim almasını sağladık.