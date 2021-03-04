Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi yüz yüze eğitime başladı!

Geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısının ardından yüz yüze eğitimin başlaması ile Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi, koronavirüs önlemleri alınarak öğrenciler ile eğitimlere başladı.

Yüksek riskli grup arasında yerini alan İstanbul'da okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ve 8. ile 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ise alınan karardan hareketle sınıflar, özel eğitim alanları ve temas yüzeyi oluşturabilecek alanlardaki aldıkları önlemlerle yüz yüze eğitimin startını verdi. HES kodu ve ateş ölçümleriyle derse alınan öğrenciler, yüz yüze eğitimin başlamasından olayı mutlu olduklarını belirtirken öğretmenler sık sık mesafe, temizlik ve maske konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

''NORMAL MEVCUDUN YARISI KADAR ÖĞRENCİ ALIYORUZ''

Tuzla Gençlik Merkezi’nde matematik öğretmeni olan Mine Aslan,” Şu anlık kısıtlamalardan dolayı sadece mezun öğrencilerimize üniversiteye hazırlık dersleri vermekteyiz. Şöyle başladık, bu süreçten öncede aynı şekilde derse geldiklerinde HES Kodu kontrolü yapıyoruz. Sosyal mesafeye o zamanda dikkat ediyorduk şimdi de dikkat ediyoruz. Sınıflar zaten seyreltmiş olarak normal mevcudun yarısı kadar öğrenci alıyoruz. Bu şekilde sosyal mesafeye dikkat ederek olabildiğince teneffüsleri kısaltarak derslere tedbirlerimiz alarak devam etmeye başladık” dedi.

''YÜZ YÜZE EĞİTİMİ İPLE ÇEKİYORDUM ZATEN''

Yüz yüze ders için Gençlik Merkezi’ne gelen İbrahim Asrafoğlu,” Kesinlikle dersi çok özledim. Yüz yüze eğitimleri iple çekiyordum zaten. Bugün açılması ile birlikte çok bahtiyar olduk. Çok mutluyum. Sınıflarda kesinlikle maskemi takıyorum. Her teneffüs koridorlarda bulunan dezenfektanları kullanıyorum. Korunuyorum” dedi. Yüz yüze eğitimler başladığı için mutlu olduğunu belirten Yakup Kars,” Eğitimler başladığı için mutluyum. Derslerimiz online bir şekilde olduğu zaman iyi anlayamıyorduk. Yüz yüze eğitim bize bir avantaj oldu. Bu avantajı daha iyi sağlayacağımızı düşünüyorum”.