Tuzla Belediyesi, LGS'ye giren öğrenci ve velilerin heyecanına ortak oldu!

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ilçe genelinde sınava girecek öğrencileri ve velilerini Tuzla Belediyesi sınav gününde ikramlarla karşıladı.

Tuzla Belediyesi, yıl boyunca etütler ve eğitimler vererek destek olduğu ortaokul öğrencilerine, Covid 19 sürecinde de YouTube hesabı aracılığıyla uzaktan eğitim ile destek olmayı sürdürdü. Uzaktan eğitimin yanı sıra Online deneme sınavı ile de öğrencilerin hem sınav tecrübesi kazanması hem de durumlarını değerlendirmesine yardımcı olan Tuzla Belediyesi, sınav sabahı da öğrenci ve velilerin yanında olarak, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın başarı dileklerini öğrenci ve velilere iletti.

Günler öncesinden LGS sınavına girecek öğrenciler için Şelale Eğitim Parkı’nda hummalı bir çalışma başlatan Tuzla Belediyesi, meyve suyu, kek ve maske olan paketlerle öğrenci ve velileri sınav sabahı karşıladı.

LGS sınavıyla ilgili konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Çocuklarımız bir yıl boyunca gerekli gayreti göstererek çalışmalarını sürdüler. Covid 19 sürecinde zorlandılar fakat çalışmaya devam ettiler. Bizler gerek okullarında, gerek bilgi evlerinde ve gerekse Covid 19 sürecinde uzaktan eğitim ile destek olduğumuz öğrencilerimizin bugünde yanındayız. Bugün öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak bir gün. Hayat inişleri, çıkışları olan bir yolculuktur. Sevgili gençler, hayat daima fırsatlarla ve yeni ufuklarla doludur. Bizler ve aileleriniz sizi çok seviyor. Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.

Tuzla Belediyesi Bilgi Evi’nde eğitim veren öğretmenler hazırladıkları video ile de LGS öğrencilerine başarılar dilediler.