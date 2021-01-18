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  3. Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri balık tezgâhlarındaki denetimlerini sürdürüyor!

Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri balık tezgâhlarındaki denetimlerini sürdürüyor!

Kış aylarının vazgeçilmezi hamsinin neslinin tükenmemesi için ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarındaki balık tezgahlarındaki balık çeşitlerinin kurallara uygun olarak satılıp satılmadığıyla ilgili denetimlerde bulundu.

Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri balık tezgâhlarındaki denetimlerini sürdürüyor!

Balık neslinin yıllar boyu sürdürülebilmesi için Türkiye'de başlatılan mevzuatta belirlenen ölçülerde balık avı ve satışlarını denetimleri Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe genelindeki semt pazarlarında da sürdürülmeye devam ediyor.

Denizlerde balık neslinin sürdürülebilirliği açısından mevzuatta belirlenen ölçülerde balık avı ve satışı gerekmektedir. Özellikle hamsi neslinin tehlikeye düşmesini önlemek için tüm Türkiye’de başlayan denetimler Tuzla’da da devam ediyor.

Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri balık tezgâhlarındaki denetimlerini sürdürüyor!

KONTROLLER SÜRÜYOR

Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri semt pazarlarını her gün denetliyor. Yayla Mahallesi’nde kurulan semt pazarında bulunan balıkçılarda hamsi, istavrit, mezgit, lüfer gibi balıkların mevzuatta belirlenen ölçülerin altında satılıp satılmadığını ölçtü. Ayrıca pazar içerisinde uyulması gereken koronavirüs tedbirleri de denetlendi.

Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri balık tezgâhlarındaki denetimlerini sürdürüyor!

“BALIKLARIN BOYLARINI KONTROL ETTİK”

Tuzla Belediyesi’nde zabıta komiseri olarak görev yapan Eyüp Turan, “ Semt pazarlarında, sabah kurulmasından akşam toplanmasına kadar denetimlerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat alışveriş yapabilmesi ve iyi hizmet yapabilmeleri için görev yapıyoruz. Bugün de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile balıkçı tezgâhlarını denetledik. Satışa uygun olmayan balıkları ve boylarını kontrol ettik. Bu şekilde düzenli olarak balık tezgâhlarını denetliyoruz. Semt pazarlarının ise her gün denetimini yapıyoruz” dedi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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