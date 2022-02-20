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Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’nden marketlere Kdv indirimi denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV indirimi başladı. Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri de Tuzla’da bulunan market ve bakkallarda denetimlere başladı

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’nden marketlere Kdv indirimi denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak

Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri indirimin başladığı ilk günde Başkan Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla hemen harekete geçerek, Tuzla’da bulunan 100’e yakın market ve bakkalda denetimler yaptı. Denetim kapsamında gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirdi.

“VATANDAŞLARIMIZIN ETİKET VE KASA ARASINDAKİ FİYATA DİKKAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR”

Denetimler hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi Zabıta Amiri Cengiz Şaş,” Temel gıdada KDV indirimi bugünden itibaren geçerli oldu. Bugün itibariyle ilçemizde bulunan tüm market ve bakkalları denetliyoruz. 100’ün üzerinde noktayı denetleyeceğiz. Özellikle fiyat etiketlerine bu durumun yansıyıp yansımadığı, kasada bu durumun geçerli olup olmadığını denetliyoruz. Vatandaşlarımızın etiket ve kasa arasındaki fiyata dikkat etmeleri gerekmektedir. Faturada KDV oranını yüzde 1 olarak görmesi gerekmektedir” dedi.

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’nden marketlere Kdv indirimi denetimiTuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’nden marketlere Kdv indirimi denetimi

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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