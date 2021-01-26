Tuzla Belediyesi'nden Hatay'daki mültecilere yardım eli!

Bu Kategorideki Diğer Haberler

Milli Görüş’ten gelen istişare ruhu, lobiciliğe evrilince, Ömer olmak da Ömer bulmak da zor

Covid-19 bizden korksun

CHP Pendik’te taciz olayı yaşandığını iddia eden Barış Yarkadaş’a İlçe Başkanından ağır cevap! Ne benim, ne de ...

CHP'de taciz ve tecavüz iddialarının ardı arkası kesilmiyor! Pendik'te de taciz iddiası var!

Bölge Gündem Gazetesi'nin 101. sayısı çıktı