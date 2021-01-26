Tuzla Belediyesi'nden Hatay'daki mültecilere yardım eli!
Tuzla Belediyesi, Hatay'da savaş mağduru mültecilerin yaşadığı çadırlara yardım kolileri gönderdi.
Suriyeli mültecilere yardım için kolileri kamyonlara yükleyen Tuzla Belediyesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çadır kampına ulaştırdı.
Savaş mağduru Suriyeli mültecilerin yüzü Tuzla Belediyesi tarafından gönderilen koliler dolayısıyla güldü.
Tuzla Belediyesi, Türk Kızılay Tuzla şubesi ve Hayat Derneği'nin işbirliği ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadırda yaşayan Suriyelilere gıda ve giysi yardımında bulunuldu.
Sıraya giren küçük çocuklar kucakladıkları oyuncaklar ile mutluğu yaşadılar. Yardımlar sırasında ekibe görüntülü bağlanan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı "Son nefesimize kadar yardım etmekten vazgeçmeyelim" mesajı verdi.