Tuzla Belediyesi'nden Meme kanserine karşı bilinçlendirme eğitimi verildi!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl Ekim ayında "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" olarak yapılan etkinlikler kapsamında Tuzla Belediyesi de bu önemli gün için kadınların bu konuda bilinçlenmesi için bir etkinlik düzenledi.

ANNELERE EĞİTİM VERİLDİ

i. Tuzla’da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişime katkı sağlanması ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde bulunan annelere, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal eğitim verdi.